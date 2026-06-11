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Суд приостановил работу предприятия «КрасМол» из-за грубых нарушений (видео)

Красноярский Роспотребнадзор провел внеплановую проверку предприятия по изготовлению молочной продукции ООО «КрасМол» в поселке Березовка и выявил многочисленные грубые нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

Красноярский Роспотребнадзор провел внеплановую проверку молокоперерабатывающего предприятия ООО «КрасМол» в поселке Березовка и выявил многочисленные грубые нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, а также невыполнение противоэпидемических мероприятий.

Сообщается, что инспекция проводилась по факту наличия на потребительском рынке некачественной продукции данного изготовителя.

Специалисты обнаружили на молокоперерабатывающем предприятии следующие нарушения:

Производство шло одновременно со строительно-ремонтными работами — рядом с участками фасовки и упаковки готовой продукции лежали стройматериалы, а в цехе изготовления сливочного масла хранились запчасти для ремонта оборудования, мешки с цементом, арматура и личные вещи. Молоко принимали из автоцистерны, облепленной дорожной грязью. Йогурты на складе имели авансовую дату изготовления. Оборудование на участке фасовки масла и творога покрыто грязью, пылью и коррозией. Сливочное масло хранилось на паллетах без холодильного оборудования, коробки пропитались жиром. Грязные и чистые ящики лежали вперемешку вблизи зоны фасовки молочной продукции. Всего одна моечная ванна, которой явно недостаточно — необработанные ящики использовали повторно. Для хранения упаковки пищевой продукции нет отдельного помещения. Полы с выбоинами, грязь и мусор повсюду. Отобранные пробы масла сливочного крестьянского торговой марки «Молочные продукты из Березовки» не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям безопасности — в них обнаружили бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень.

По итогам проверки суд назначил ООО «КрасМол» административное наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.

«На текущий момент хозяйствующий субъект устраняет выявленные нарушения», — рассказали в Роспотребнадзоре.

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