Учительница «Леши 404» из Курской области написала заявление об уходе

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что учительница Алексея подала в Курский райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Педагог просит признать распространение ролика «порочащим честь, достоинство и деловую репутацию», а также удалить его со страниц интернет-ресурсов. В заявлении она указала, что не оскорбляла подростка, а хотела создать «легкую атмосферу на празднике».