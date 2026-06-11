Путин присудил госпремию РФ арабисту Алексею Васильеву

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Государственная премия России в области науки и техники за прошедший 2025 год присуждена одному из ведущих российских востоковедов Алексею Васильеву. О решении главы государства объявлено на пресс-конференции в ТАСС.
Специалист по Саудовской Аравии и почетный президент Института Африки РАН, академик Васильев удостоен премии «за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке».
Хотя Ближний Восток — главная специализация ученого, Васильев создал целую научную школу политологов-африканистов.
При этом академик не забывал и о главной своей специализации — его перу принадлежит серия трудов о ваххабизме и социально-экономической трансформации Саудовской Аравии в «нефтяную эпоху». Всего же за авторством Васильева вышло три сотни научных работ, включая несколько индивидуальных монографий.