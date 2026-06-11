Путин присудил госпремию РФ арабисту Алексею Васильеву

При этом академик не забывал и о главной своей специализации — его перу принадлежит серия трудов о ваххабизме и социально-экономической трансформации Саудовской Аравии в «нефтяную эпоху». Всего же за авторством Васильева вышло три сотни научных работ, включая несколько индивидуальных монографий.