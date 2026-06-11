Ученые МГУ разработали алгоритм устойчивого автобиддинга

«В системах онлайн-рекламы алгоритмы автоматически рассчитывают ставки за показ объявлений. Такие решения принимаются на основе прогнозов вероятности клика по рекламе и вероятности совершения целевого действия после клика. Эти показатели оцениваются с помощью моделей машинного обучения, однако их прогнозы могут содержать ошибки, что снижает эффективность рекламных кампаний. Авторы предложили метод RobustBid, который позволяет учитывать неопределенность таких прогнозов при формировании ставок, что повышает устойчивость систем», — сообщили ТАСС в вузе.