Ученые МГУ разработали алгоритм устойчивого автобиддинга

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Исследователи Центра искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова разработали алгоритм, повышающий устойчивость работы систем автоматического управления ставками в цифровых рекламных аукционах (автобиддинга). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В системах онлайн-рекламы алгоритмы автоматически рассчитывают ставки за показ объявлений. Такие решения принимаются на основе прогнозов вероятности клика по рекламе и вероятности совершения целевого действия после клика. Эти показатели оцениваются с помощью моделей машинного обучения, однако их прогнозы могут содержать ошибки, что снижает эффективность рекламных кампаний. Авторы предложили метод RobustBid, который позволяет учитывать неопределенность таких прогнозов при формировании ставок, что повышает устойчивость систем», — сообщили ТАСС в вузе.
Тестирование решения на различных наборах данных показало «более устойчивые результаты по сравнению с базовыми алгоритмами автоматического назначения ставок».
«Предложенный метод ориентирован на применение в системах управления рекламными аукционами и может быть полезен в задачах, где решения принимаются на основе прогнозных моделей и необходимо учитывать возможные ошибки в их оценках», — уточнили в МГУ.
Результаты исследования были представлены на международной конференции AAMAS 2026.