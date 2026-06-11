В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Музыка над Волгой»

Фестиваль «Музыка над Волгой» проводится с 7 июня по 19 июля в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В этом году семь программ фестиваля составят цикл «Симфонические странствия». На открытии программа концерта «Испания: Bienvenidos!» объединила подлинные сокровища испанских композиторов и всемирно известные шедевры. На сцене вместе с оркестром Нижегородской филармонии выступали приглашенная солистка Мариинского театра Дарья Росицкая и номинант премии «Грэмми» Дмитрий Илларионов.
Остальные концерты программы «Музыка над Волгой» пройдут в Александровском саду: 14 июня прозвучала программа «Скандинавия: Северное сияние», 21 июня будет организована «Австрия: кофе по-венски». 28 июня состоится «Франция: C"est la vie», 5 июля — «Италия: Amore mio». 19 июля фестиваль завершит концерт «Россия: Я другой такой страны не знаю».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.