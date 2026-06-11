Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, какое министерство не очень замечает. Об этом он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», высказался в четверг, 11 июня 2026 года, принимая ряд кадровых решений.
В частности, Лукашенко назначил Максима Лысенко на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Напомним, предыдущий министр Сергей Масляк был водворен в СИЗО после обвинения во взяточничестве, об этом стало известно 12 марта 2026 года (тут подробности).
Обращаясь к новому министру Максиму Лысенко (здесь его краткая биография), Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время он не в полной мере удовлетворен работой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
— Я ваше министерство не очень замечаю, только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Президент ориентировал нового министра на принципиальной значимости задачи.
— В природе должен быть порядок. Но и результаты по другим направлениям должны быть. Имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Важнейшее министерство. Как я часто говорю, Беларусь — это островок и стабильности, и, главное, природы, любви к природе, — резюмировал Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко назвал свою боль и свой недостаток (читать далее вот тут).