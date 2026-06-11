Лукашенко признался, какое министерство не очень замечает

— В природе должен быть порядок. Но и результаты по другим направлениям должны быть. Имейте в виду, спрос будет очень серьезный. Важнейшее министерство. Как я часто говорю, Беларусь — это островок и стабильности, и, главное, природы, любви к природе, — резюмировал Лукашенко.