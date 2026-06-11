В белгородскую СЭЗ в 2026-м могут войти десять инвесторов с проектами на 5 млрд

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в белгородскую СЭЗ входят десять резидентов, в том числе ООО «Аллнекс Белгород», ООО «Техногрупп Белгород», ООО «Лимкорм», ООО «ТЛТ-Шебекино», ООО «Радом». Всего, по оценкам властей, в статусе резидента были заинтересованы более 200 предприятий региона. В конце декабря сообщалось, что в СЭЗ могут войти еще четыре участника, однако их названия не раскрывались.