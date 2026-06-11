На «Липецком силикатном заводе» модернизируют производство газоблоков

Реализация проекта запланирована на четвертый квартал 2026 года. Линия будет практически полностью автоматизирована, что позволит повысить точность производства с 5−7 мм до около 0,5 мм. Благодаря этому продукция будет относиться к первой категории — блоки для кладки на клей. Тонкий клеевой шов повышает теплоэффективность стен и сокращает расходы на отопление. Мощность обновленной линии достигнет 200 тыс. куб. м в год, при этом планируемая экономия энергоэффективности составит 10%.