На «Липецком силикатном заводе» модернизируют производство газоблоков

Производство газобетонных блоков модернизируют на «Липецком силикатном заводе» в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области.
Реализация проекта запланирована на четвертый квартал 2026 года. Линия будет практически полностью автоматизирована, что позволит повысить точность производства с 5−7 мм до около 0,5 мм. Благодаря этому продукция будет относиться к первой категории — блоки для кладки на клей. Тонкий клеевой шов повышает теплоэффективность стен и сокращает расходы на отопление. Мощность обновленной линии достигнет 200 тыс. куб. м в год, при этом планируемая экономия энергоэффективности составит 10%.
«Модернизация “Липецкого силикатного завода” — это пример инвестиций, которые дают сразу несколько эффектов: технологическое обновление производства, повышение качества продукции, рост энергоэффективности и снижение экологической нагрузки. Предприятие переходит к выпуску газобетонных блоков более высокого класса точности. Это усилит конкурентные позиции на строительном рынке», — отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.