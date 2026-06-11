Прикамские лесопромышленники рассказали, как сохраняют здоровье работников

«Забота о сотрудниках остается одним из ключевых направлений нашей работы. Мы стремимся создавать условия, которые помогают людям сохранять здоровье, поддерживать баланс между работой и семьей и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому продолжаем развивать программы поддержки сотрудников и их близких», — прокомментировала Наталья Микова, руководитель службы по организационному развитию и персоналу комбината «Свеза» в Уральском.