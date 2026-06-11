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Прикамские лесопромышленники рассказали, как сохраняют здоровье работников

Только в этом году отдохнуть в оздоровительных лагерях смогут 72 сотрудника и 97 их детей.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в поселке Уральский лесопромышленники «Свезы» прошли диспансеризацию и получили возможность пройти дополнительные обследования с консультациями профильных специалистов.

Такой подход, по словам руководства предприятия, помогает своевременно выявлять риски для здоровья и повышает доступность профилактической медицины для персонала.

Кроме этого, в 2026 году 72 работника комбината пройдут оздоровительные программы в санаториях Пермского края и других регионов России, а 97 детей работников смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Нытвенского округа.

Еще одним важным социальным фактором остается бесплатное горячее питание для сотрудников в течение рабочей смены.

«Забота о сотрудниках остается одним из ключевых направлений нашей работы. Мы стремимся создавать условия, которые помогают людям сохранять здоровье, поддерживать баланс между работой и семьей и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому продолжаем развивать программы поддержки сотрудников и их близких», — прокомментировала Наталья Микова, руководитель службы по организационному развитию и персоналу комбината «Свеза» в Уральском.