Баста планировал построить стадион для СКА Ростов-на-Дону

— У нас были большие планы, но вмешалась пандемия. Вели клуб, платили зарплаты. Было тяжелое время по финансам. Из великого СКА, у которого был огромный стадион на 35 тысяч человек, все исчезло. Люди остались без стадиона. Мы даже за аренду платили, — рассказал Василий Вакуленко.