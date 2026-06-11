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Баста планировал построить стадион для СКА Ростов-на-Дону

Василий Вакуленко объяснил, почему не построили стадион для СКА в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Владелец «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко (рэпер Баста) планировал строительство стадиона для своего клуба, но реализовать цель не удалось. Об этом шла речь в видеопроекте «Коммент Шоу».

— У нас были большие планы, но вмешалась пандемия. Вели клуб, платили зарплаты. Было тяжелое время по финансам. Из великого СКА, у которого был огромный стадион на 35 тысяч человек, все исчезло. Люди остались без стадиона. Мы даже за аренду платили, — рассказал Василий Вакуленко.

В этой ситуации новый владелец показал, в каком положении находится клуб, не прекращая при этом решать финансовые вопросы.

— Я не занимался подбором персонала, в футболе ничего не понимаю. Я собирал деньги. У нас была цель построить стадион, превратить его одновременно в концертную площадку. Но пришла пандемия, — добавил Василий Вакуленко.

Напомним, Баста стал владельцем СКА в 2019 году. Позже футбольная команда перешла в Медиалигу.

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