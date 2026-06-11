В Кежемском округе на средства Богучанской ГЭС оборудовали комнату ранней помощи семьям

Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2026 год предусматривает расходы в размере 12,2 млн рублей на проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социально-экономического развития Кежемского округа. Программа сформирована в соответствии с запросами органов власти, учреждений и жителей округа, поступившими на станцию в прошлом году. Энергетики оказывают помощь в формировании комфортной городской среды, поддержали проекты общественных объединений и благотворительных фондов.