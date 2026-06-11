В Кежемском округе на средства Богучанской ГЭС оборудовали комнату ранней помощи семьям

В Кежемском муниципальном округе создана комната ранней помощи для семей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет с особыми потребностями здоровья.
Комплексный центр социального обслуживания «Кежемский» на средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» приобрел комплект специального оснащения, включающий детскую полосу препятствий, игровые наборы, а также утяжеленные пледы и жилеты для снятия напряжения и сенсорной терапии.
Теперь у малышей и их родителей есть комфортное пространство для занятий и реабилитации, где профессионалы помогут ребятам делать важные успехи в росте и развитии.
«Выражаем признательность АО “Богучанская ГЭС” за помощь в приобретении специализированных образовательных модулей для занятий. Благодаря вам многие дети имеют возможность развиваться в благоприятных условиях! Ваше участие и готовность оказывать поддержку способствуют улучшению качества жизни и вносят значимый вклад в создание более благоприятной социальной среды!» — сказала директор Комплексного центра Клавдия Никонова.
Служба ранней помощи оказывает услуги семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, она была создана в структуре КЦСОН в 2020 году. Основная задача службы — содействие оптимальному развитию ребенка, повышение уровня компетентности родителей и интеграция семьи в социум. Новый кабинет станет базой для комплексной поддержки семей, где родители смогут получить консультации, а дети — необходимую помощь.
Поддержка социальных проектов, направленных на помощь детям, является важным направлением социальной политики Богучанской ГЭС, а сотрудничество с Комплексным центром «Кежемский» продолжается уже много лет. На средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности КЦСОН создавал рабочие места для людей с ограниченными возможностями, получал оборудование и специальную мебель для реабилитации людей после инсультов.
При поддержке энергетиков помещение КЦСОН было оборудовано поручнями и информационными табличками со шрифтом Брайля. Ежегодно энергетики и социальные работники проводят совместные волонтерские проекты — в канун Дня знаний собирают в «Чемодан добра» канцелярские принадлежности для школьников, а перед Новым годом выполняют детские мечты во время акции «Елка желаний».
Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2026 год предусматривает расходы в размере 12,2 млн рублей на проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социально-экономического развития Кежемского округа. Программа сформирована в соответствии с запросами органов власти, учреждений и жителей округа, поступившими на станцию в прошлом году. Энергетики оказывают помощь в формировании комфортной городской среды, поддержали проекты общественных объединений и благотворительных фондов.