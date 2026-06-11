Кинохиты, барокко и любимые песни советской эстрады: что послушать в Калининградской филармонии в конце недели

М. П. Мусоргский — «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина» (переложение для органа); А. Глазунов — Прелюдия и фуга для органа, опус 93; В. Каратыгин — Прелюдия и фуга в русском стиле; Х. Кушнарёв — Соната для органа; Ю. Буцко — «Бродячая Русь, Христа ради» из «Второй большой книги для органа»; С. В. Рахманинов — «Вокализ» (переложение для органа); П. И. Чайковский — «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» (переложение для органа).