Илларион Никулин стал и.о. декана одного из факультетов Пермского политеха

Доктор технических наук Илларион Никулин стал и.о. декана факультета прикладной математики и механики Пермского политеха, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.
Ранее факультет с 2022 года возглавлял кандидат технических наук Петр Максимов.
Никулин окончил аспирантуру ПНИПУ в 2002 году и тогда же начал работать ассистентом на кафедре «Общая физика». В 2009 году стал доцентом, а в 2023-м, после защиты докторской диссертации по математическому моделированию поведения металлических расплавов в электромагнитных полях, занял должность профессора. Он автор 91 научной публикации и 13 патентов. Участвует в разработке цифровых двойников скважин в рамках программы «Приоритет 2030».
Илларион Никулин приступил к своим обязанностям с 1 июня.