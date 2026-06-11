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Илларион Никулин стал и.о. декана одного из факультетов Пермского политеха

Он автор 91 научной публикации и 13 патентов.

Доктор технических наук Илларион Никулин стал и.о. декана факультета прикладной математики и механики Пермского политеха, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Ранее факультет с 2022 года возглавлял кандидат технических наук Петр Максимов.

Никулин окончил аспирантуру ПНИПУ в 2002 году и тогда же начал работать ассистентом на кафедре «Общая физика». В 2009 году стал доцентом, а в 2023-м, после защиты докторской диссертации по математическому моделированию поведения металлических расплавов в электромагнитных полях, занял должность профессора. Он автор 91 научной публикации и 13 патентов. Участвует в разработке цифровых двойников скважин в рамках программы «Приоритет 2030».

Илларион Никулин приступил к своим обязанностям с 1 июня.