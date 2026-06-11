Как воронежцам провести прадничные выходные

12 июня.
Никитинский театр.
18:00 | «Бойня № 5» | 18+
Театр «Кот».
12:00 | «Пока мы здесь» | 12+
15:00 | «Имя» | 16+
18:00 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Как дети» | 12+
Воронежский концертный зал.
18:00 | Концерт «Сказ о Земле Воронежской» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 10:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+
13:00, 16:00 | Спектакль «Рамонская повесть» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
12:00, 16:00 | Подводное шоу «Русалка» | 0+
14:00 | Творческий мастер-класс «Морской сувенир» (проходит в Морской гостиной) | 0+
17:00 | Программа с кормлением «Забавные еноты» | 0+
18:00 | Шоу с водолазом «Подводный круиз» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
Открытие фотовыставки «На страницах истории» | 6+
12:00 | Лекция «От Костенска до Запорожья» | 12+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
13 июня.
Никитинский театр.
18:00 | «Господа Головлевы» | 16+
Театр «Кот».
16:00 | «Вредный спектакль» | 3+
18:00 | «Королева красоты» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Любовь» | 12+
Зеленый театр.
20:00 | Концерт Ивана Кураева и Симфонического оркестра ВКЗ «Если сердце поет… “| 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+
С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
12:00, 16:00 | Подводное шоу «Русалка» | 0+
13:00 Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+
14:00 | Творческий мастер-класс «Морской сувенир» (проходит в Морской гостиной) | 0+
16:20 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+
18:00 | Шоу с водолазом «Подводный круиз» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
14 июня.
Никитинский театр.
18:00 | «Стоики» | 16+
Театр «Кот».
12:30 | «Сережа очень тупой» | 3+
15:30 | «И мы идем» | 12+
18:00 | «Интуиция» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Вафельное сердце» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+
С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
17:00 | Концерт «Поющая Россия» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
12:00, 16:00 | Подводное шоу «Русалка» | 0+
12:30 Развлекательная программа «Удивительные приматы» | 0+
14:00 Творческий мастер-класс «Морской сувенир» (проходит в Морской гостиной) | 0+
15:30 Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+
16:20 Показательное кормление «В гостях у капибар» | 0+
18:00 Шоу с водолазом «Подводный круиз» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
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