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Как воронежцам провести прадничные выходные

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

12 июня.

Никитинский театр.

18:00 | «Бойня № 5» | 18+

Театр «Кот».

12:00 | «Пока мы здесь» | 12+

15:00 | «Имя» | 16+

18:00 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+

Новый театр.

19:00 | «Как дети» | 12+

Воронежский концертный зал.

18:00 | Концерт «Сказ о Земле Воронежской» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 10:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+

13:00, 16:00 | Спектакль «Рамонская повесть» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+

12:00, 16:00 | Подводное шоу «Русалка» | 0+

14:00 | Творческий мастер-класс «Морской сувенир» (проходит в Морской гостиной) | 0+

17:00 | Программа с кормлением «Забавные еноты» | 0+

18:00 | Шоу с водолазом «Подводный круиз» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

Открытие фотовыставки «На страницах истории» | 6+

12:00 | Лекция «От Костенска до Запорожья» | 12+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

13 июня.

Никитинский театр.

18:00 | «Господа Головлевы» | 16+

Театр «Кот».

16:00 | «Вредный спектакль» | 3+

18:00 | «Королева красоты» | 16+

Новый театр.

19:00 | «Любовь» | 12+

Зеленый театр.

20:00 | Концерт Ивана Кураева и Симфонического оркестра ВКЗ «Если сердце поет… “| 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+

С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+

12:00, 16:00 | Подводное шоу «Русалка» | 0+

13:00 Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+

14:00 | Творческий мастер-класс «Морской сувенир» (проходит в Морской гостиной) | 0+

16:20 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+

18:00 | Шоу с водолазом «Подводный круиз» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

14 июня.

Никитинский театр.

18:00 | «Стоики» | 16+

Театр «Кот».

12:30 | «Сережа очень тупой» | 3+

15:30 | «И мы идем» | 12+

18:00 | «Интуиция» | 16+

Новый театр.

19:00 | «Вафельное сердце» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» | 0+

С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

17:00 | Концерт «Поющая Россия» | 0+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+

12:00, 16:00 | Подводное шоу «Русалка» | 0+

12:30 Развлекательная программа «Удивительные приматы» | 0+

14:00 Творческий мастер-класс «Морской сувенир» (проходит в Морской гостиной) | 0+

15:30 Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+

16:20 Показательное кормление «В гостях у капибар» | 0+

18:00 Шоу с водолазом «Подводный круиз» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в канале МАКС.