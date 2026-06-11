Куда пойти отдохнуть в Москве в праздничные выходные

Для москвичей составили список мест, где можно отдохнуть в праздничные выходные.
Шоу на высоте и фестивали в День России в парках. Главным событием праздника станет грандиозная программа на ВДНХ и колесе обозрения «Солнце Москвы». Активности пройдут с 18:00 до 23:00 12 июня. Вход свободный. Гостей ждут мастер-классы по созданию стильных шопперов, барабанный сет в 20:00 и флаговое шоу в 20:50. В 21:00 колесо обозрения высотой 140 метров засияет цветами российского триколора.
В Парке Горького, Сокольниках и саду Эрмитаж в этот день также пройдут бесплатные концерты под открытым небом, театральные перформансы и творческие мастерские.
Фестиваль «Усадьбы Москвы» приглашает за эстетикой прошлых веков. Все выходные июня гостей принимают Коломенское, Царицыно, Кусково, Измайлово и другие площадки. Вход свободный, но на некоторые лекции нужна регистрация. Гости могут выпить чай из самовара на традиционных чаепитиях, послушать классическую музыку на траве, посмотреть исторические спектакли и сыграть в старинные игры, например, в крокет. Это отличное место для красивых летних фотографий.
Также ежедневно в выходные работают открытые бассейны в черте города: в Лужниках, Сокольниках, на Острове Мечты и Северном речном вокзале. Выбрать можно среди открытых городских бассейнов с подогревом, классическим бассейном со спортивными дорожками или пространством с несколькими бассейнами, включая волновой, и атмосферой курорта. Билеты лучше покупать онлайн заранее, так как в теплые дни всегда много людей.
Свою работу начали и летние кинотеатры в Парке Горького, Сокольниках, Музеоне и саду Эрмитаж. В репертуаре представлены как новинки проката, так и вечная классика или авторское кино. Также в саду Эрмитаж по выходным проходят джазовые вечера.