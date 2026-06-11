Куда пойти отдохнуть в Москве в праздничные выходные

Также ежедневно в выходные работают открытые бассейны в черте города: в Лужниках, Сокольниках, на Острове Мечты и Северном речном вокзале. Выбрать можно среди открытых городских бассейнов с подогревом, классическим бассейном со спортивными дорожками или пространством с несколькими бассейнами, включая волновой, и атмосферой курорта. Билеты лучше покупать онлайн заранее, так как в теплые дни всегда много людей.