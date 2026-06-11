Какая погода будет в Воронеже и области в выходные с 12 по 14 июня?

В Воронежской области трёхдневные выходные в честь празднования Дня России будут сопровождаться высокими температурами. Также синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и град. Это следует из метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.
В пятницу, 12 июня, ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха в столице Черноземья составит +16°… +18°, днём — около +30°… +32°. В светлое время суток пройдёт кратковременный дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют грозу.
В районах области также ожидаются осадки, сопровождающиеся грозой. Они пройдут в дневные часы. Местами выпадет град. В это время столбики термометров поднимутся до +30°… +35°. Ночью они покажут от +13° до +18°.
В субботу, 13 июня, будет облачно с прояснениями. В тёмное время суток в Воронеже пройдёт небольшой дождь. Днём ожидаются кратковременные осадки, гроза. В это время температура воздуха составит +26°… +28°. Ночью будет +15°… +17°.
По области как в тёмное время суток, так и в светлое ожидаются дожди, грозы. Интенсивность осадков будет небольшой. Ночью синоптики прогнозируют от +12° до +17°, днём — от +26° до +31°.
Облачная погода с прояснениями ожидается и в воскресенье, 14 июня. В Воронеже ночью столбики термометров покажут +14°… +16°, днём — около +24°… +26°. Возможны кратковременные дожди, грозы.
В области также ожидаются кратковременные осадки. Ночью они пройдут местами, а днём повсеместно. В некоторых районах региона прогремят грозы. В тёмное время суток будет от +11° до +16°, в светлое — от +24° до +29°.