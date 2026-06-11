Уже девять жителей Нижегородской области заразились клещевым боррелиозом

С начала сезона активности клещей в Нижегородской области зафиксировали 3249 обращений по поводу укусов, в том числе от 887 детей. Об этом сообщает областное Управление Роспотребнадзора.
Чаще всего по поводу нападений клещей обращались на Бору (227 человек), в Дзержинске (205 человек), Ветлужском (186 человек) и Павловском (181 человек) районах. Также об укусах сообщали в Автозаводском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода.
Иксодовым клещевым боррелиозом заразились девять человек. Также было выявлено семь клещей, зараженных энцефалитом, — в Шахунье, на Бору, в Шарангском и Уренском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином провели 514 пострадавшим, в том числе 500 детям.
Кроме того, в Нижегородской области выполнено уже 78% от плана по проведению противоклещевых обработок.
Ранее на сайте pravda-nn.ru эпидемиологи рассказали, какие части тела предпочитают клещи.