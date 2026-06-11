Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже девять жителей Нижегородской области заразились клещевым боррелиозом

Всего в регионе зафиксировано 3249 обращений по поводу укусов.

Источник: Нижегородская правда

С начала сезона активности клещей в Нижегородской области зафиксировали 3249 обращений по поводу укусов, в том числе от 887 детей. Об этом сообщает областное Управление Роспотребнадзора.

Чаще всего по поводу нападений клещей обращались на Бору (227 человек), в Дзержинске (205 человек), Ветлужском (186 человек) и Павловском (181 человек) районах. Также об укусах сообщали в Автозаводском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода.

Иксодовым клещевым боррелиозом заразились девять человек. Также было выявлено семь клещей, зараженных энцефалитом, — в Шахунье, на Бору, в Шарангском и Уренском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином провели 514 пострадавшим, в том числе 500 детям.

Кроме того, в Нижегородской области выполнено уже 78% от плана по проведению противоклещевых обработок.

Ранее на сайте pravda-nn.ru эпидемиологи рассказали, какие части тела предпочитают клещи.