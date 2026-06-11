Уже девять жителей Нижегородской области заразились клещевым боррелиозом

Чаще всего по поводу нападений клещей обращались на Бору (227 человек), в Дзержинске (205 человек), Ветлужском (186 человек) и Павловском (181 человек) районах. Также об укусах сообщали в Автозаводском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода.