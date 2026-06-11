Власти Калининградской области рассчитывают получить еще больше овощей и ягод из Узбекистана

Валерий Шерин сказал, что Калининградская область заинтересована в ввозе свежих овощей, а также абрикосов, черешни, бахчевых из Узбекистана. Власти заявили о потенциале кратного роста торгового партнерства, а дополнительные возможности для развития взаимодействия предлагает объединение БРИКС, партнером которого с 1 января 2025 года стал Узбекистан.