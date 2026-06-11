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Власти Калининградской области рассчитывают получить еще больше овощей и ягод из Узбекистана

Заместитель губернатора встретился с заместителем министра иностранных дел южной республики.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде первый заместитель губернатора Валерий Шерин и заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжон Абдуллаев обсудили развитие торгово-экономических и культурных связей региона с солнечным Узбекистаном. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, вместе с Олимжоном Абдуллаевым на встречу прибыл генеральный консул Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов.

Валерий Шерин сказал, что Калининградская область заинтересована в ввозе свежих овощей, а также абрикосов, черешни, бахчевых из Узбекистана. Власти заявили о потенциале кратного роста торгового партнерства, а дополнительные возможности для развития взаимодействия предлагает объединение БРИКС, партнером которого с 1 января 2025 года стал Узбекистан.

Уже этим летом в Калининграде откроется торговый дом БРИКС и власти региона рассчитывают увидеть там узбекские товары и бизнес-проекты.

«Сейчас сальдо в нашем товарообороте с Калининградской областью складывается в вашу пользу, но мы собираемся восполнить этот пробел», — сказал заместитель главы МИД Узбекистана и отметил, что с прошлого года МИД республики уделяет особое внимание развитию связей с российскими регионами.

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