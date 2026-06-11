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В Нижегородской области запустят производство высокооктанового бензина

Его применение улучшает мощностные, экономические и экологические показатели двигателей.

Официальный старт строительству установки по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) — высокооктанового компонента автомобильных бензинов — дан на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ЛУКОЙЛа. Новый объект будет способствовать реализации мероприятий нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Строящаяся установка будет производить свыше 200 тыс. тонн МТБЭ в год. Его применение значительно повышает детонационную стойкость моторных топлив, улучшает мощностные, экономические и экологические показатели двигателей, снижает содержание в выхлопе продуктов неполного сгорания. Присутствующий на мероприятии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своей приветственной речи поздравил руководство и сотрудников ЛУКОЙЛа.

«Сегодня вместе с запуском новой установки мы даем ответ всем, кто выражает обеспокоенность экологическими проблемами, высоким уровнем формальдегида в воздухе, оксидов и прочих выхлопных газов. Потому что высокооктановый бензин, который здесь будет выпускаться, — это экологически чистое автомобильное топливо нового поколения», — сказал Глеб Никитин.

Также на территории завода состоялось открытие новых объектов — Центра аддитивных технологий (ЦАТ) и Центра пилотных испытаний (ЦПИ). ЦАТ обеспечит полный цикл производства запчастей — от 3D-моделирования до финишной обработки изделий. ЦПИ станет площадкой опытно-экспериментальных пробегов для испытания катализаторов и образцов различных нефтепродуктов на пилотных установках.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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