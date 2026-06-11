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«Дарованный Богом»: кадры первой встречи папы с младенцем выложили в Сеть

Мальчика назвали Федор — имя переводится с древнегреческого «дарованный Богом».

Волгоградский облздрав поделился в «Макс» трогательными кадрами: работники областной детской больницы сняли на видео первую встречу папы с новорождённым сыном.

Мальчик появился на свет в этом медучреждении в последние дни мая. Выписали малыша и маму 3 июня. Папа — офицер российской армии, прибыл по этому случаю в короткий отпуск, чтобы поздравить жену и поблагодарить её за сына.

«Мы просто не могли оставить эти кадры только для себя — в них столько света, любви и настоящих чувств», — признались в больнице.

Мальчика назвали Федор — имя переводится с древнегреческого «дарованный Богом». Медики уверены — в такой семье он вырастет настоящим мужчиной и достойным продолжателем своих родителей.

Ранее стало известно, что свадебный бум накрыл Волгоград в начале июня — 395 семей создали за день в красивую дату 06.06.2026.

Видео: max.ru/id3443902645_gos.