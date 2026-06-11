Уголовное дело бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана передали в суд

По фабуле дела в 2022—2023 годах Карим Ибрагимов перечислил со счетов подконтрольных фирм на счет бетонного завода «Вектор» — семейного бизнеса Штокманов — 55 млн руб. за поставку 13 т гравия. Следствие расценило транзакцию как взятку за заключение муниципального контракта с компанией АГК Карима Ибрагимова на строительство жилья под расселение аварийного фонда. Позднее коррупционные деньги размыли в прибыли завода среди денег от других контрагентов, а родственники Штокманов легализовали их через покупку недвижимости по фиктивным договорам займа, полагает следствие.