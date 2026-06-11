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Дочери погибшего на высоте работника выплатили 1,5 млн рублей

В Красноярском крае дочери погибшего работника выплатили 1,5 млн рублей компенсации морального вреда после вмешательства прокуратуры.

В Красноярском крае дочери погибшего работника выплатили 1,5 млн рублей компенсации морального вреда после вмешательства прокуратуры.

Трагедия произошла в мае 2025 года в Рыбинском округе. Бригада выполняла работы на высоте. При спуске с крыши один из плотников потерял равновесие, упал на припаркованный автомобиль и скончался от полученных травм на месте.

Прокурорская проверка показала, что работника допустили к высотным работам с нарушениями. У него не было наряда допуска, необходимой документации, целевого инструктажа и средств индивидуальной защиты. Прокуратура обратилась в суд в интересах дочери погибшего и потребовала взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Еще до вынесения судебного решения организация добровольно выплатила всю сумму. Также в Рыбинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении мастера участка. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое по неосторожности повлекло смерть человека.