Дочери погибшего на высоте работника выплатили 1,5 млн рублей

Прокурорская проверка показала, что работника допустили к высотным работам с нарушениями. У него не было наряда допуска, необходимой документации, целевого инструктажа и средств индивидуальной защиты. Прокуратура обратилась в суд в интересах дочери погибшего и потребовала взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.