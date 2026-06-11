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Красноярцы встали в девятибалльных пробках перед Днем России

В Красноярске вечером образовались серьезные предпраздничные пробки. По данным «Яндекс Карт», загруженность дорог в городе достигла 9 баллов.

В Красноярске вечером образовались серьезные предпраздничные пробки. По данным «Яндекс Карт», загруженность дорог в городе достигла 9 баллов.

Сильнее всего движение затруднено на улицах Брянской, Высотной и Калинина. Также пробки наблюдаются в Центральном районе, на улице Шахтёров и Партизана Железняка.

Ситуацию осложнили дождь, вечерний час пик и предпраздничный день. Судя по комментариям в 2ГИС, многие автомобилисты уже воспринимают заторы как часть подготовки к выходному.

«Всех с наступающим, встретим дружно праздник в пробке», — шутит один из пользователей.

Некоторые красноярцы также отмечают, что движение стало плотнее обычного, предположив, что многих работников отпустили домой раньше. Напомним, завтра, 12 июня, в Красноярске и по всей стране отметят День России.