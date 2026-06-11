Туркин закрыл долг за всех: подробности мягкого приговора экс-главе и бывшим сотрудникам калининградского ФКР

В материалах дела говорится, что с января 2020-го по июнь 2024 года Туркин и шестеро его подчинённых растратили деньги ФКР. По данным суда, средства уходили на праздники и другие цели, а общий ущерб фонду и региональному минстрою составил 9 199 772,7 рубля.