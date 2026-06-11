Дело Штокманов будут рассматривать в Нижнем Новгороде

Дело братьев Штокманов поступило в Нижегородский суд — его передали из Москвы, а на следующей неделе фигурантов планируют этапировать в Нижний Новгород. Об этом сообщили в ИА «Нижний сейчас».
Илью Штокмана, экс‑заместителя главы города, подозревают в получении взятки в 55 миллионов рублей. Основа обвинения — показания Карима Ибрагимова (бывшего депутата Городской думы и руководителя ряда компаний).
Следствие считает взяткой сделку по покупке Ибрагимовым строительного бизнеса у супруги Штокмана: взамен тот якобы обеспечивал заключение муниципальных контрактов в рамках программы расселения из аварийного жилья и покровительствовал бизнесу.
Давая показания, Ибрагимов сменил статус с обвиняемого на свидетеля. При этом ранее он считался другом семьи Штокманов.
Михаила Штокмана, гендиректора ООО «Бетонный завод “Вектор”», задержали 18 декабря как посредника при передаче взятки. Братьев поместили в московское СИЗО, арестовали их имущество почти на миллиард рублей (в том числе счета сына Ильи Штокмана). По решению суда 328 миллионов рублей из активов обратят в доход государства.
Новых эпизодов в деле нет — рассмотрят только эпизод со взяткой от Ибрагимова.