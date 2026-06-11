Дело Штокманов будут рассматривать в Нижнем Новгороде

Михаила Штокмана, гендиректора ООО «Бетонный завод “Вектор”», задержали 18 декабря как посредника при передаче взятки. Братьев поместили в московское СИЗО, арестовали их имущество почти на миллиард рублей (в том числе счета сына Ильи Штокмана). По решению суда 328 миллионов рублей из активов обратят в доход государства.