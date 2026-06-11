Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Яшина в разговоре с ТАСС уточнила, что инспекторы МАГАТЭ проинформированы о полном обесточивании Запорожской АЭС. По ее словам, новых случаев нарушения локального режима прекращения огня в районе станции со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим тишины действует с 5 июня для ремонта одной из двух линий электропередачи «Днепровская». Однако ВСУ его нарушили в тот же день.