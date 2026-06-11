Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС на фоне атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру региона оказалась полностью обесточена. Энергоблоки станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов. Инспекторов МАГАТЭ уже проинформировали о потере внешнего электроснабжения. Энергодар, город — спутник ЗАЭС, обесточен уже более суток. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена в результате потери внешнего электроснабжения, сообщила пресс-служба станции.
«Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ “Ферросплавная-1”, обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера [10 июня] вечером», — говорится в публикации.
В связи с этим ~персонал станции перевел ее энергоблоки на питание от резервных дизель-генераторов~. Запасов топлива для работы дизель-генераторов сформировано достаточно, заверила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.
Сейчас специалисты контролируют параметры работы оборудования, а также принимают необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков.
«Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», — добавили в пресс-службе.
Яшина в разговоре с ТАСС уточнила, что инспекторы МАГАТЭ проинформированы о полном обесточивании Запорожской АЭС. По ее словам, новых случаев нарушения локального режима прекращения огня в районе станции со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим тишины действует с 5 июня для ремонта одной из двух линий электропередачи «Днепровская». Однако ВСУ его нарушили в тот же день.
По информации РИА Новости, ~Энергодар — город — спутник Запорожской АЭС — обесточен уже более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему области~. Кроме того, в Энергодаре в результате ударов БПЛА были повреждены резервные генераторы медико-санитарной части № 145 и атакована территория «Тепловодоканала», уточнил глава города Максим Пухов.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру региона без электроснабжения остаются более 300 тысяч абонентов и 16 муниципальных образованиях. Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания, уточнил он.
«Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов», — подчеркнул глава региона.
На фоне отсутствия электроэнергии Балицкий предупредил, что в некоторых населенных пунктах возможны сбои в работе связи. Ключевые узлы связи были переведены на дизель-генераторы, добавил губернатор.
«Радиация не признает границ».
Украинские войска в ходе постоянных атак на объекты ЗАЭС и саму станцию спровоцировали «беспрецедентные риски, напрямую ведущие к ядерной катастрофе», заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Масштабные угрозы, которые Украина продолжает планомерно создавать в отношении Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодар, уже окончательно перешли все границы допустимого», — отметил он.
Тем временем МАГАТЭ не торопится называть виновников ударов по Запорожской АЭС и Энергодару, заметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«МАГАТЭ действительно тоже не спешит называть виновников, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны, снаряды. С 27 апреля практически ежедневно Запорожская АЭС и город-спутник Энергодар подвергаются обстрелам ВСУ», — подчеркнул он в разговоре с «Вестями».
~Если произойдет «что-то страшное», пострадают не только Россия, Украина, но и европейские страны~, поскольку «радиация не признает государственных границ», добавил Небензя.
Однако МАГАТЭ не признает ВСУ виновными в обстреле ЗАЭС, заявил Балицкий в интервью РИА Новости.
«Я разговаривал с [гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем] Гросси не раз, и, в общем-то, они даже не признают, кто стреляет по атомной станции», — сказал он.