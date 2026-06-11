ВЦИОМ: среднемесячные траты россиян на покупки в интернете достигли 27,4 тыс. рублей

Аналитики отмечают, что категория одежды и обуви остается лидером по объему продаж в интернете на протяжении всего периода наблюдений, так как она одной из первых адаптировалась к дистанционному формату. Помимо этого сегмента, в число наиболее востребованных товаров также стабильно входят авиа- и железнодорожные билеты, электроника и мелкая бытовая техника. Главным изменением в структуре потребительских предпочтений стал резкий спрос на товары для дома, которые в 2021 году вошли в топ-5 онлайн-покупок, потеснив книги и медиапродукцию (диски с фильмами, музыкой или играми).