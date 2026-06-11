ВЦИОМ: среднемесячные траты россиян на покупки в интернете достигли 27,4 тыс. рублей

За последние пять лет средние ежемесячные траты российских интернет-пользователей на покупки в интернете выросли в 2,6 раза — с 10,6 до 27,4 тыс. рублей, а по сравнению с 2011 годом — в восемь раз. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно исследованию, в 2011 году опытом онлайн-покупок могли похвастаться примерно трое, в 2021 году — семеро, а в 2026 году — рекордные девять из десяти российских интернет-пользователей.
Аналитики отмечают, что категория одежды и обуви остается лидером по объему продаж в интернете на протяжении всего периода наблюдений, так как она одной из первых адаптировалась к дистанционному формату. Помимо этого сегмента, в число наиболее востребованных товаров также стабильно входят авиа- и железнодорожные билеты, электроника и мелкая бытовая техника. Главным изменением в структуре потребительских предпочтений стал резкий спрос на товары для дома, которые в 2021 году вошли в топ-5 онлайн-покупок, потеснив книги и медиапродукцию (диски с фильмами, музыкой или играми).
Также исследование показало, что число принципиальных противников онлайн-шопинга сократилось за последние 15 лет втрое. Однако домашние питомцы, валюта и крупная бытовая техника до сих пор остаются категориями, покупку которых потребители предпочитают совершать офлайн.
Опрос проводился 11 мая 2026 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.