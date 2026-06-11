Студентка из Калининграда отдала мошенникам 800 тысяч рублей, которые ее семья копила несколько лет

20-летняя студентка из Калининграда отдала мошенникам более 800 тысяч рублей, которые копила ее семья. О случившемся рассказали в областном УМВД.
Известно, что некто позвонил девушке по телефону и представился специалистом службы безопасности банка, после чего переключил на лжесотрудника службы финмониторинга и «представителя силовых структур». Девушку запугали, сказав, что от ее имени идет финансирование вооруженных сил иностранного государства.
Ее уговорили «проверить деньги» и она передала приехавшему к дому курьеру все семейные сбережения.
Заведено уголовное дело.
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