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Студентка из Калининграда отдала мошенникам 800 тысяч рублей, которые ее семья копила несколько лет

Жертвой аферистов оказалась 20-летняя девушка.

20-летняя студентка из Калининграда отдала мошенникам более 800 тысяч рублей, которые копила ее семья. О случившемся рассказали в областном УМВД.

Известно, что некто позвонил девушке по телефону и представился специалистом службы безопасности банка, после чего переключил на лжесотрудника службы финмониторинга и «представителя силовых структур». Девушку запугали, сказав, что от ее имени идет финансирование вооруженных сил иностранного государства.

Ее уговорили «проверить деньги» и она передала приехавшему к дому курьеру все семейные сбережения.

Заведено уголовное дело.

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