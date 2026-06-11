В Красноярском крае создадут кластер по подготовке кадров для правоохранительной системы

Накануне в краевом центре состоялось подписание соглашения о партнерстве в целях создания и развития кластера среднего профессионального образования в рамках ведомственного проекта «Профессионалитет для всех». В мероприятии приняли участие министр образования региона Татьяна Гридасова, начальник ГУ МВД России по краю Александр Соловьев, начальник ГУФСИН по краю Антон Ефаркин, а также и. о. директора Красноярского юридического техникума Олег Крышня, и. о. директора Ачинского торгово-экономического техникума Наталья Овинникова. Образовательно-производственный кластер «Управленческо-правовая экосистема “Специалист” будет готовить кадры для отраслей правоохранительной сферы и управления на основе взаимодействия образовательных организаций, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.