В Красноярском крае мужчина пытался запугать бывшую письмами и муляжами взрывных устройств

По версии следствия, в марте 2026 года после конфликта с бывшей возлюбленной мужчина решил ее напугать. Он напечатал письмо с угрозами убийством в адрес девушки и ее родственников, положил его в конверт и просунул в дверную щель квартиры. Через неделю мужчина продолжил запугивание. Ночью он изготовил два муляжа самодельных взрывных устройств из петард, батареек, спичек и проводов, после чего оставил их у входной двери квартиры девушки.