В Красноярском крае мужчина пытался запугать бывшую письмами и муляжами взрывных устройств

В Назарово перед судом предстанет 37-летний местный житель, которого обвиняют в угрозах бывшей сожительнице. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в марте 2026 года после конфликта с бывшей возлюбленной мужчина решил ее напугать. Он напечатал письмо с угрозами убийством в адрес девушки и ее родственников, положил его в конверт и просунул в дверную щель квартиры. Через неделю мужчина продолжил запугивание. Ночью он изготовил два муляжа самодельных взрывных устройств из петард, батареек, спичек и проводов, после чего оставил их у входной двери квартиры девушки.
По замыслу мужчины, при открытии двери должен был раздаться громкий хлопок. Однако подозрительные предметы утром обнаружил родственник девушки. Во время расследования обвиняемый признал вину. Он пояснил, что не собирался выполнять угрозы, а хотел только напугать бывшую сожительницу.
Прокурор утвердил обвинение по статье об угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело рассмотрит мировой судья Назарово и Назаровского района.