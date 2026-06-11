В России могут появиться детские сим-карты

В ответ на данные вызовы в России уже разрабатываются специальные сим-карты для детей до 14 лет, которые будут оформляться с согласия родителей и иметь настраиваемые средства фильтрации контента. Это создаст надежный защитный барьер между детьми и потенциальными угрозами из интернета и телефонных звонков.