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В России могут появиться детские сим-карты

Они будут блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров.

Источник: Время

В России рассматривается возможность внедрения детских сим-карт, блокирующих звонки и сообщения с незнакомых номеров. Об этом изданию «Абзац» заявил сопредседатель движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский.

Данная инициатива направлена на защиту детей от мошенников и кураторов, которые могут использовать их в своих преступных схемах. Оболонский отметил, что такие случаи, к сожалению, не редкость, и подчеркнул необходимость внедрения технических решений для обеспечения безопасности несовершеннолетних.

Он также предложил, чтобы детские сим-карты имели жесткие ограничения на доступ к интернету, позволяя детям заходить только на разрешенные сайты.

Кроме того, Оболонский считает, что подобные меры можно распространить и на пенсионеров, которые также часто становятся жертвами мошенничества. В качестве примера он привел случай, когда двое подростков, следуя указаниям куратора, попытались заминировать автомобиль, что подчеркивает актуальность данной проблемы.

В ответ на данные вызовы в России уже разрабатываются специальные сим-карты для детей до 14 лет, которые будут оформляться с согласия родителей и иметь настраиваемые средства фильтрации контента. Это создаст надежный защитный барьер между детьми и потенциальными угрозами из интернета и телефонных звонков.

Ранее сообщалось, что регулярные звонки по кредитам являются нарушением законодательства.