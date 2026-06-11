Госэкспертиза одобрила проект строительства акватеррариума в пермском зоопарке

В аквариальной части экспозиции будут располагаться аквариумы для рыб. В том числе и единственный пресноводный аквариум — он будет крупнейшим в экспозиции. Его водоизмещение составит 10,2 тыс. литров. Он будет обращен в центральное фойе и предварять просмотр аквариумной экспозиции. Помимо экспозиционной части в новом здании будут мастерские, кормокухня, виварий, инсектарий, гидрохимическая лаборатория.