С АО «ОКО» взыскали 900 тысяч рублей за упавший в котлован автомобиль

По решению суда исковые требования к АО «ОКО» удовлетворены частично. Кроме материального ущерба предприятие также оплатило расходы на досудебную и судебную экспертизу, госпошлину, почтовые расходы, расходы на представителя на сумму более 70 тыс. руб. В удовлетворении требований к администрации и МБУ «Дорожник» отказано.