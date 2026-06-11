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На Дону перевозчика заподозрили в обналичивании проездных на 19 млн рублей

Автоперевозчика из Ростовской области заподозрили в незаконном получении компенсаций по транспортным картам льготников на 19,8 млн руб. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Автоперевозчика из Ростовской области заподозрили в незаконном получении компенсаций по транспортным картам льготников на 19,8 млн руб. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Оперативниками установлено, предприниматель с 2024 по 2025 обманом завладела транспортными картами 12 льготников. Их фигурантка использовала для фиктивного увеличения количества поездок льготной категории граждан в принадлежащих ей автобусах на маршрутах «Куйбышево — Таганрог» и «Григорьевка — Таганрог».

Отчет о понесенных затратах предприниматель ежемесячно направляла в министерство труда и социального развития Ростовской области для получения компенсации из регионального бюджета. Ущерб составил 19,8 млн руб.