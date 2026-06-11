На Дону перевозчика заподозрили в обналичивании проездных на 19 млн рублей

Автоперевозчика из Ростовской области заподозрили в незаконном получении компенсаций по транспортным картам льготников на 19,8 млн руб. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.