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Более 250 калининградцев проконсультировались у приставов за один день

Вчера, 10 июня, местные судебные приставы провели Единый день приёма граждан. За один день они приняли 259 жителей Калининградской области — всем дали консультации по.

Источник: KaliningradToday

вопросам, которые входят в компетенцию службы.

Пункты приёма работали во всех подразделениях УФССП России по Калининградской области, а также в аппарате управления. Лично граждан принимали главный судебный пристав региона Владимир Титоренко и его заместители.

Чаще всего люди приходили с вопросами, связанными с исполнительными производствами. Это может быть что угодно: как узнать о наличии долга, что делать, если деньги списали с карты, как оспорить действия пристава или как законно закрыть производство после уплаты.

Такие дни приёма в службе судебных приставов проводятся регулярно. Для человека, который впервые столкнулся с исполнительным производством, процедуры и требования могут выглядеть запутанными. Поэтому возможность прийти, задать вопрос живому специалисту и получить понятный ответ — полезный и работающий формат.

Сотрудники УФССП консультировали абсолютно бесплатно. Обратиться можно было как с личными вопросами, так и с вопросами за родственников или знакомых.

Если вы пропустили этот день, расстраиваться не стоит. Приставы принимают граждан и в обычном режиме.