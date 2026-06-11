Более 250 калининградцев проконсультировались у приставов за один день

вопросам, которые входят в компетенцию службы.
Пункты приёма работали во всех подразделениях УФССП России по Калининградской области, а также в аппарате управления. Лично граждан принимали главный судебный пристав региона Владимир Титоренко и его заместители.
Чаще всего люди приходили с вопросами, связанными с исполнительными производствами. Это может быть что угодно: как узнать о наличии долга, что делать, если деньги списали с карты, как оспорить действия пристава или как законно закрыть производство после уплаты.
Такие дни приёма в службе судебных приставов проводятся регулярно. Для человека, который впервые столкнулся с исполнительным производством, процедуры и требования могут выглядеть запутанными. Поэтому возможность прийти, задать вопрос живому специалисту и получить понятный ответ — полезный и работающий формат.
Сотрудники УФССП консультировали абсолютно бесплатно. Обратиться можно было как с личными вопросами, так и с вопросами за родственников или знакомых.
Если вы пропустили этот день, расстраиваться не стоит. Приставы принимают граждан и в обычном режиме.