На Красноярск надвигаются грозы и град

Спасатели советуют переждать непогоду в помещении. Если человек оказался на улице, ему нужно зайти в ближайшее здание и ни в коем случае не стоять под деревьями, возле домов или шатких рекламных конструкций. От загородных поездок лучше отказаться. Напомним, сначала прогноз синоптиков на эти дни был более благоприятным.