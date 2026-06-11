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На Красноярск надвигаются грозы и град

Жителей Красноярска предупредили о резком ухудшении погоды 12 июня.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС по Красноярскому краю предупредили жителей о резком ухудшении погоды. Днем 12 июня и в течение всего 13 июня в центральных и южных районах региона ожидаются дожди с ливнями, грозы, град и порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Спасатели советуют переждать непогоду в помещении. Если человек оказался на улице, ему нужно зайти в ближайшее здание и ни в коем случае не стоять под деревьями, возле домов или шатких рекламных конструкций. От загородных поездок лучше отказаться. Напомним, сначала прогноз синоптиков на эти дни был более благоприятным.

Кроме того, 12 июня в центральных округах региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Жителей просят учитывать эту информацию. В экстренных случаях нужно незамедлительно звонить по номеру 112.

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