Пермские школьники исследовали деревья в Черняевском лесу

Во время практической части под руководством доцента кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермского аграрно-технологического университета Натальи Молгановой школьники измеряли абсолютную полноту — главный показатель того, насколько эффективно лес реализует пространство и природные ресурсы. «Для этого использовали полнотомер Биттерлиха — нехитрый прибор для закладки реласкопических учётных площадок непостоянного радиуса. С его помощью можно не только определить полноту, но и прикинуть состав древостоя — сколько процентов в лесу занимает та или иная порода», — рассказала биолог.