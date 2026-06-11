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Пермские школьники исследовали деревья в Черняевском лесу

В Перми прошёл третий практикум в рамках проекта «Включайся в природу! Кадры для территорий особой важности».

Третий практикум в рамках проекта «Включайся в природу! Кадры для территорий особой важности» прошёл 10 июня в Перми (проект реализуется АНО «Медиацентр “Поддержка” при поддержке Президентского фонда природы).

Участники практикума познакомились с работой лесников и освоили методы оценки состояния леса.

Перед выходом в Черняевский лес ребята встретились с лесничим Вадимом Саначевым. Он показал документальный фильм об этом уникальном лесном массиве, рассказал историю Черняевского леса и поделился тонкостями и особенностями своей профессии.

Во время практической части под руководством доцента кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермского аграрно-технологического университета Натальи Молгановой школьники измеряли абсолютную полноту — главный показатель того, насколько эффективно лес реализует пространство и природные ресурсы. «Для этого использовали полнотомер Биттерлиха — нехитрый прибор для закладки реласкопических учётных площадок непостоянного радиуса. С его помощью можно не только определить полноту, но и прикинуть состав древостоя — сколько процентов в лесу занимает та или иная порода», — рассказала биолог.

Также ребята закладывали учётные площадки с постоянным радиусом (1,78 метра, площадью 10 кв. м) для учёта подроста и подлеска. Они выявляли группы подлеска и подроста по высоте и определяли благонадёжный подрост — молодые деревья, которые в будущем смогут заменить старый лес.