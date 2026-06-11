Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Огайо нашел выигрышный лотерейный билет в мусорном баке

Необычная история удачи произошла в Огайо: мужчина нашёл в мусорном баке выигрышный лотерейный билет на 100 тысяч долларов. После уплаты налогов сумма составила 73 250 долларов. Ещё одна победительница из Новосибирска выиграла 2,5 млн рублей, вдохновившись астрологическим прогнозом, и хочет получить права и купить машину.

Источник: Freepik

Необычная история произошла в американском штате Огайо: местный житель случайно выбросил в мусор выигрышный билет лотереи Bingo 25 Times 25, но сумел его отыскать — и получил крупный приз.

По сообщению UPI, мужчина осознал свою ошибку еще до вывоза отходов и не растерялся: он принялся тщательно искать заветный билет среди мусора и в итоге нашел его.

Удача улыбнулась счастливчику по‑настоящему: изначально выигрыш составил 100 тысяч долларов (более 7,2 миллиона рублей), а после уплаты налогов он получил на руки 73 250 долларов — это примерно 5,3 миллиона рублей.

Выигрыш благодаря гороскопу

Другая необычная история удачи произошла в Новосибирской области: местная жительница Александра выиграла в лотерею 2,5 миллиона рублей — и к победе её, как она считает, подтолкнул гороскоп.

Всё началось с астрологического прогноза: в нём говорилось, что её знаку зодиака сулит финансовая прибыль. Вдохновившись предсказанием, женщина по дороге домой купила лотерейный билет всего за 100 рублей и самостоятельно выбрала комбинацию чисел. Результат превзошёл все ожидания: выигрыш составил 2,5 миллиона рублей.

Александра уже несколько лет участвует в лотереях — до этого ей удавалось выигрывать меньшие суммы: 10 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей. Но о многомиллионном выигрыше она даже не мечтала и поначалу не могла поверить, что удача улыбнулась ей так щедро.

Теперь победительница строит планы на будущее. Она надеется получить водительские права и купить автомобиль. Оставшуюся часть выигрыша Александра планирует разместить на банковском вкладе.