Житель Огайо нашел выигрышный лотерейный билет в мусорном баке

Александра уже несколько лет участвует в лотереях — до этого ей удавалось выигрывать меньшие суммы: 10 тысяч, 50 тысяч и 200 тысяч рублей. Но о многомиллионном выигрыше она даже не мечтала и поначалу не могла поверить, что удача улыбнулась ей так щедро.