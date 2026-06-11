900 тысяч рублей выплатит нижегородцу АО «ОКО» за поврежденный автомобиль

Во время разбирательства было установлено, что машина получила серьезные повреждения после попадания в котлован, образовавшийся при ремонте теплотрассы. При этом по ходу движения автомобиля не было ни временных ограждений, ни предупреждающих дорожных знаков, которые должны были информировать водителей о проведении работ.