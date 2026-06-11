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В поселке Сосновка Тамбовской области благоустроят две территории

Работы ведутся на общественном пространстве и во дворе.

Источник: Национальные проекты России

Общественную и дворовую территории приводят в порядок в поселке Сосновка Тамбовской области. Работы по благоустройству ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Сосновского района.

В настоящее время специалисты обустраивают пешеходную зону, прилегающую к центральному входу в парк имени Гагарина. Рабочие укладывают тротуарную плитку на площади 332 кв. м, еще часть участка заасфальтируют.

Дополнительно тот же подрядчик начал работы по преображению дворовой территории многоквартирного дома № 18 по ул. Запольского. Там будут заасфальтированы более 300 кв. м проезжей части и заезд во двор, а также установлены лавочки, урны, смонтировано уличное освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.