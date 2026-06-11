В поселке Сосновка Тамбовской области благоустроят две территории

Дополнительно тот же подрядчик начал работы по преображению дворовой территории многоквартирного дома № 18 по ул. Запольского. Там будут заасфальтированы более 300 кв. м проезжей части и заезд во двор, а также установлены лавочки, урны, смонтировано уличное освещение.