В праздничные выходные в Калининградской области изменится расписание пригородных поездов

На праздничных выходных в Калининградской области изменится расписание пригородных поездов. Нововведения будут действовать с 12 по 14 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
Пригородные поезда станут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Изменения будут действовать на зеленоградском, светлогорском, багратионовском, балтийском, мамоновском, неманском и черняховском направлениях.
На зеленоградском и светлогорском направлениях.
В Зеленоградск и обратно организуют 42 ежедневных рейса, а в Светлогорск — 40. «Ласточки» будут курсировать из Калининграда к морю каждые 30−40 минут.
На багратионовском направлении.
Во время праздников пригородный поезд будет ежедневно отправляться с Южного вокзала в 8:25, а из Багратионовска — в 18:35.
На балтийском направлении.
В выходные будут ежедневно выполнять девять рейсов. Время отправления поездов с Южного вокзала — 8:10, 9:48, 11:30 и 13:05, из Балтийска — в 9:51, 13:10, 14:30, 16:20 и 19:05.
На мамоновском направлении.
В течение праздничных выходных будет курсировать один пригородный поезд. Отправление с Южного вокзала — в 10:25, а из Мамоново — в 16:20.
На неманском направлении.
Из Калининграда поезд назначат только 14 июня. Время отправления — в 18:21. Из Немана рельсовый автобус назначат 12 июня в 5:58 и 14 июня в 17:32.
На черняховском направлении.
В выходные пригородные поезда будут ежедневно отправляться с Южного вокзала в 8:15 и 18:23, а из Черняховска — в 8:14 и 13:05.
Также на линии будут курсировать рельсобусы в Железнодорожный и Краснолесье. Время отправления с Южного вокзала — в 9:15 и 9:55 соответственно. В обратном направлении — в 15:25 и 18:25.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».