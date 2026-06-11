250 нижегородских студентов получили профессию вожатого

Программа реализуется вузом уже четвертый год подряд. Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что обучение было очным и достаточно интенсивным, а полученные знания — от психолого-педагогических основ до навыков решения различных кейсов — помогут выпускникам «Школы» обрести уверенность в себе, раскрыть творческий потенциал и стать настоящими лидерами для своих воспитанников. Ректор также подчеркнул, что работа вожатого часто становится первой профессией, с которой многие начинают свой путь в сфере образования.