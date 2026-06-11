250 нижегородских студентов получили профессию вожатого

250 студентов нижегородских вузов получили свидетельства о должности служащего «Вожатый» в Мининском университете. Обучение продолжалось два месяца и проводилось в рамках гранта Российских студенческих отрядов.
Программа реализуется вузом уже четвертый год подряд. Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что обучение было очным и достаточно интенсивным, а полученные знания — от психолого-педагогических основ до навыков решения различных кейсов — помогут выпускникам «Школы» обрести уверенность в себе, раскрыть творческий потенциал и стать настоящими лидерами для своих воспитанников. Ректор также подчеркнул, что работа вожатого часто становится первой профессией, с которой многие начинают свой путь в сфере образования.
Руководитель Нижегородского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Степанида Красножен рассказала, что недавно вернулась из лагеря «Лесная сказка», где проводила занятия для детей, и в очередной раз убедилась, какие яркие эмоции ждут будущих вожатых.
«Когда ребенок протягивает тебе простую стекляшку со словами “это я нашел для вас подарок”, ради этого стоит работать. Пять лет назад я сама сидела на вручении свидетельств, отработала 13 смен и надеюсь, что ваш путь будет еще ярче», — добавила она.
За четыре года реализации проекта Мининский университет подготовил более 1 300 вожатых. Динамичная программа включала лекции, практические занятия, разработку отрядных мероприятий и методических материалов.
Обучение участников Российских студенческих отрядов осуществляется бесплатно за счет средств гранта Минобрнауки России на основании постановления Правительства Российской Федерации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские школьники освоили свою первую профессию.