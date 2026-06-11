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На побережье запускают новый автобус, а в Калининграде будет одним маршрутом меньше

«Клопс» собрал все изменения транспортной сети.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области запускают новые автобусные маршруты, а один отменяют. Об этом «Клопс» сообщили в министерстве развития инфраструктуры.

Светлогорск — Синявино.

Возобновляется автобусный маршрут № 582. Транспорт начнёт курсировать с 16 июня. График:

из Светлогорска — 5:10, из Пионерского — 06:45, 09:15, 12:15, 15:15, 18:15, 20:00 (из Пионерского в Светлогорск).

из пос. Синявино — 06:20, 09:20, 12:20, 15:20, 18:20 (до Пионерского), 20:20 (до Светлогорска).

Гурьевск — Калининград.

Рейсов № 143 из Прибрежного в Гурьевск больше не будет, так как ни одна из транспортных компаний региона не изъявила желание возить пассажиров. Власти приняли решение временно прекратить работу этого автобуса.

Советск — Зеленоградск.

Для жителей восточного муниципалитета есть приятная новость: до моря можно будет добраться без пересадок. С 12 июня по выходным начнут выполнять регулярные рейсы в Зеленоградск. Стоимость билета — 1 000 рублей в обе стороны.

Автобусы будут отправляться в 7:00 с автовокзала Советска, обратный рейс из Зеленоградска — в 17:00.

Юрист объяснил, можно ли пользоваться чужой транспортной картой.

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