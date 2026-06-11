Когда же на наших дорогах, наконец, исчезнут ямы?

Лето на Дону вступило в свои права, сменив дождливый май. Но если для аграриев обильные осадки стали долгожданным благом, то для дорожной инфраструктуры они обернулись очередным испытанием. Пользователи соцсетей наперебой сообщают, что участки, залатанные после зимних снегопадов, «растворились» после затяжных дождей.
При этом некоторые муниципалитеты и вовсе не дождались ямочного ремонта. Rostov.aif.ru разобрался, почему борьба с дорожными дефектами иногда носит временный характер и какие меры принимаются, чтобы избавиться от «решета» на областных дорогах.
Лужа ныне там.
В редакцию rostov.aif.ru позвонил 76-летний ростовчанин Александр Гончаров, который рассказал, что жители улицы Печорской в Первомайском районе с 2023 года просят убрать огромную лужу. Она образовалась прямо на дороге и мешает проезду.
«Письма писали в различные инстанции, нам отвечают, что будут проводить тендер, чтобы выделить деньги. Но уже четыре года всё это тянется, а лужа как была, так и осталась. Будто не город, а заброшенная деревня какая-то», — говорит Александр Иванович в беседе с редакцией.
Увы, жалоба нашего читателя не единична. Так, жительница Волгодонска обратилась к губернатору донского региона Юрию Слюсарю в ходе интерактивного приёма с таким вопросом: по переулку Пушкина в городе мирного атома совсем невозможно проехать — всё в ямах, асфальт разрушен. При этом дончанка утверждает, что ямочный ремонт здесь мало чем поможет.
Как отметили в минтрансе Ростовской области, контракт с подрядчиком уже заключён. Закончиться ремонт должен до конца июля.
Но если на одних участках дорожные службы только намечают фронт работ, на других ситуация приобретает критический характер: заплатки, уложенные после зимы, разрушаются под воздействием влаги. Ростовчане поделились в соцсетях видеороликами, демонстрирующими, как после ливней свежее покрытие приходит в негодность. В качестве примеров приводятся улица Виталия Ходоша, где, по словам местных жителей, ремонт продержался не более двух недель, а также Щепкинское шоссе.
Власти проблему не отрицают. По словам главы Ростова Александра Скрябина, проведённый этой весной мониторинг выявил 93 случая некачественного восстановления разрытий после зимнего ремонта, в том числе на проезжей части. Градоначальник подчеркнул, что с начала года ямочный ремонт выполнен на площади более 68 тыс. кв. метров.
«Перед дорожными службами задача остаётся прежней — усилить контроль за качеством дорожных работ», — добавил Александр Скрябин.
Ремонтируют в дождь?
При этом проблема не исчерпывается границами донской столицы. Таганрог, Батайск, Новочеркасск, Азов, Шахты, Волгодонск — это далеко не полный перечень муниципалитетов, где жители сталкиваются с теми же трудностями.
«Прошу обратить внимание на состояние дорожного покрытия на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Бакинской, возле светофора. В этом месте образовалась большая яма. Её регулярно засыпают щебнем, однако это не решает проблему», — сетует таганроженка Юлия С. в комментариях в канале главы приморского города Светланы Камбуловой.
«Когда будет проводиться ямочный ремонт Грушевского моста?» — вопрошает в комментариях к посту главы Шахт Людмилы Овчиевой местная жительница Ульяна.
Как проинформировали rostov.aif.ru в Центре управления регионом (ЦУР), с начала 2026 года сотрудники ведомства зафиксировали 6 538 сообщений дончан в соцсетях о некачественном покрытии асфальтовых дорог. Наибольшее количество жалоб — 2257 — поступило из Таганрога. Также в пятёрку вошли Ростов (1736 сообщений), Новочеркасск (409), Шахты (314) и Батайск (226).
«Все сообщения были оперативно отработаны. По 110 из них проблемы уже устранены, работы выполнены. По 3285 информация о необходимости ремонта находится в работе у органов местного самоуправления и в региональном министерстве транспорта», — добавили в ведомстве в ответ на запрос rostov.aif.ru.
Но, чтобы все исправленные дефекты держались как можно дольше, важно не пренебрегать строгим соблюдением технологии укладки. И здесь возникает противоречие: по свидетельствам очевидцев, нередко дорожные работы ведутся в дождь…
Время объективно покажет, насколько качественно были выполнены работы на дорогах региона. А пока отрасль продолжает работать в штатном режиме, реагируя на поступающие обращения и выполняя плановые задачи.