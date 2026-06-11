Дорожники Нижнего Новгорода начали подготовку к грядущей неделе дождей

По прогнозам синоптиков, уже в субботу в Нижний Новгород придет ненастная погода. Дожди с грозами будут идти вплоть до 20 июня, меняя интенсивность. За неделю в городе может выпасть свыше 35 мм осадков.
Наиболее обильные осадки ожидаются 16 июня: объем может достичь 12 мм. Если дождь пойдет интенсивно, вода может скапливаться на улицах — ее будут отводить через ливневую канализацию либо откачивать с помощью спецтехники.
Городские службы заранее принимают меры. Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, водооткачивающая техника будет дежурить в местах, где подтопления случаются чаще всего.
Перед непогодой специалисты дополнительно прочистят водоотводные каналы и лотки.
Кроме того, под особым контролем — склоны, где есть риск оползней: за их состоянием будут регулярно следить. Дорожники готовы при необходимости работать круглосуточно.