«РСХБ-страхованию» отказали в иске на 217 млн к белгородским энергетикам

Иск страховщика касается взыскания ущерба в порядке суброгации (право требования, которое потерпевший имеет к лицу, ответственному за убытки). Подробности требований на 217,7 млн руб. не раскрываются. Разбирательство может быть связано с последствиями страховых случаев и урегулированием ущерба в белгородских агропромышленных активах.