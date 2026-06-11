В Волгограде до 10 лет тюрьмы грозит мошенникам за фиктивные кастинги

— С апреля по ноябрь 2024 года обвиняемые осуществляли хищение денежных средств у населения под видом осуществления деятельности модельного «ETA». Реализуя преступные намерения, фигуранты уголовного дела разместили в сети Интернет информацию о проведении в Волгограде кастинга на роли актеров в сериалах и рекламных роликах, а также о наборе моделей для рекламы одежды известных брендов на сайтах маркетплейсов, — сообщили в надзорном ведомстве.