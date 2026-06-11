Издание ссылается на новое исследование Report Mainz, проведенное ARD. В нем говорится, что в ходе рейдов по борьбе с наркотиками в Андалусии испанская полиция регулярно изымает современное военное оружие и боеприпасы. Например, в Марбелье на юге Испании торговцы наркотиками недавно стреляли в полицейских из автоматов АК-47.
А недалеко от испанского Кадиса у наркокурьеров обнаружили патроны калибра 5,56 мм, которые являются частью стандартного арсенала боеприпасов НАТО. Испанская полиция подтвердила, что этот тип боеприпасов «родом из Восточной Европы, с войны на Украине».
Ранее огромные арсеналы военного оружия, в том числе современные модифицированные российские АК-47, были изъяты в ходе рейдов в Венгрии.
Тогда правила экспорта оружия не были строгими, как и пограничный контроль в сторону Украины, пишет Tagesspiegel.
В бундестаге еще четыре года назад предупреждали, что Украина в связи с конфликтом получила «практически беспрепятственный доступ к военному оружию», которое может контрабандой попасть в Европу.
Отсутствие маркировки на огнестрельном оружии и неточные реестры, согласно Tagesspiegel, значительно затрудняют отслеживание вооружения. Сейчас для этих целей используются только внутренние базы данных и общедоступные источники. Эксперты призывают к созданию общего для ЕС реестра вооружений и расширению международного обмена данными, а также к проведению совместных проверок в случае обнаружения нелегального оружия.
Тем временем испанские стражи порядка признались ARD, что они вооружены всего лишь «простыми пистолетами» и не могут противостоять такому оружию военного назначения, как АК-47.