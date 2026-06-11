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Tagesspiegel: Европу наводнило оружие с Украины

Появляется все больше доказательств того, что боеприпасы и огнестрельное оружие беспрепятственно перетекают с украинских полей сражений на европейский черный рынок. Среди этого оружия есть и то, которое поставляется на Украину европейскими спонсорами Киева, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание ссылается на новое исследование Report Mainz, проведенное ARD. В нем говорится, что в ходе рейдов по борьбе с наркотиками в Андалусии испанская полиция регулярно изымает современное военное оружие и боеприпасы. Например, в Марбелье на юге Испании торговцы наркотиками недавно стреляли в полицейских из автоматов АК-47.

А недалеко от испанского Кадиса у наркокурьеров обнаружили патроны калибра 5,56 мм, которые являются частью стандартного арсенала боеприпасов НАТО. Испанская полиция подтвердила, что этот тип боеприпасов «родом из Восточной Европы, с войны на Украине».

Ранее огромные арсеналы военного оружия, в том числе современные модифицированные российские АК-47, были изъяты в ходе рейдов в Венгрии.

Эксперты говорят, что в первые месяцы конфликта на Украине большая часть оружия, переданная странами Восточной Европы Киеву, не была задокументирована и продавалась нелегально.

Тогда правила экспорта оружия не были строгими, как и пограничный контроль в сторону Украины, пишет Tagesspiegel.

В бундестаге еще четыре года назад предупреждали, что Украина в связи с конфликтом получила «практически беспрепятственный доступ к военному оружию», которое может контрабандой попасть в Европу.

По мнению специалистов, изъятое в Испании оружие и боеприпасы, скорее всего, принадлежали погибшим солдатами. При этом издание отмечает, что многие виды оружия не могут быть однозначно идентифицированы, поскольку серийные номера с них удалены.

Отсутствие маркировки на огнестрельном оружии и неточные реестры, согласно Tagesspiegel, значительно затрудняют отслеживание вооружения. Сейчас для этих целей используются только внутренние базы данных и общедоступные источники. Эксперты призывают к созданию общего для ЕС реестра вооружений и расширению международного обмена данными, а также к проведению совместных проверок в случае обнаружения нелегального оружия.

Тем временем испанские стражи порядка признались ARD, что они вооружены всего лишь «простыми пистолетами» и не могут противостоять такому оружию военного назначения, как АК-47.

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