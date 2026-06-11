Tagesspiegel: Европу наводнило оружие с Украины

Издание ссылается на новое исследование Report Mainz, проведенное ARD. В нем говорится, что в ходе рейдов по борьбе с наркотиками в Андалусии испанская полиция регулярно изымает современное военное оружие и боеприпасы. Например, в Марбелье на юге Испании торговцы наркотиками недавно стреляли в полицейских из автоматов АК-47.