Тамбовского дорожника Анатолия Струкова подозревают в хищениях на госконтрактах

Обанкротившегося владельца крупного дорожного предприятия в Тамбовской области — ООО «Автодор-Тамбов» — Анатолия Струкова подозревают в мошенничестве и хищениях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при выполнении госконтракта на ремонт и содержание автодорог в регионе. Дело было возбуждено следственным управлением УМВД по Тамбовской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самом ведомстве в ответ на запрос.