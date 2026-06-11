На Дне города в Калининграде выступят Burito, Zivert и двое Газмановых

В Калининграде День города отметят несколькими концертами. Основная программа пройдёт с 3 по 5 июля. Афишу опубликовал в своих соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных.
В пятницу, 3 июля, на территории «Ростех Арены» запланированы концерты калининградских вокальных коллективов. В выходные, 4 и 5 июля, выступят гости из других регионов России.
Вечером 4 и 5 июля в чаше стадиона пройдут гала-концерты с участием приглашённых звёзд. Среди заявленных артистов — группы «Браво» и 5sta Family, Burito, Zivert, а также Олег и Родион Газмановы.
Вход на мероприятия будет бесплатным, однако потребуется предварительная регистрация. Ссылки губернатор опубликовал у себя в «Max».
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